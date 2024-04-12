Тайвань зафиксировал приближение кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 14 летальных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

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