https://news.day.az/world/1651438.html Тайвань зафиксировал приближение кораблей КНР
Тайвань зафиксировал приближение кораблей КНР
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 14 летальных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.
Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.
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