В Армении высмеяли обещанные ЕС и США инвестиции

Обещанными ЕС и США инвестициями совокупно в размере 330 млн евро, по итогам брюссельского саммита 5 апреля, невозможно добиться поставленной ими же цели - диверсификации экономики Армении. На эти средства даже невозможно провести реальное преобразование хотя бы в одном секторе экономики. Такое мнение в беседе с армянскими СМИ высказал экс-вице-премьер-министр Армении Ваче Габриелян.

5 апреля состоялся саммит в Брюсселе, посвященный поддержке демократических реформ и экономической стабильности в Армении. В ходе мероприятия США и Европейский Союз обещали выделить Еревану 65 млн долларов и 270 млн евро соответственно. При этом Брюссель обещает выделить эти деньги не сразу, а на протяжении будущих четырех лет, то есть примерно по 72 млн евро в год.

Эта новость была встречена в Армении с некоторым разочарованием, так как многие ожидали более значимых результатов от саммита, видя его как решающий момент для определения будущего курса внешней политики страны.

Для большей наглядности Ваче Габриелян сравнивает новое финансовое ассигнование Запада с бюджетом Министерства экономики Армении, который уже достиг 200 млн долларов.

"Если мы просто посмотрим на бюджет Министерства экономики Армении, который составляет около 80-90 млрд драмов, (свыше 200 млн долларов), то можно сказать, что на диверсификацию экономики, для стимулирования отдельных ее секторов правительством уже выделяются довольно значимые по местным масштабам средства,- сказал Габриелян, призвав просто чисто математически сравнить эти цифры. - При этом правительство выделяет такие средства в год, а там говорится о будущих четырех годах. В связи с этим можно констатировать, что с точки зрения нашей текущей деятельности это не приносит существенных прибавок".

Отметив, что сам не информирован конкретно, на какие проекты выделенные ЕС и США средства будут потрачены, экс-вице-премьер все же сомневается, что даже в краткосрочной перспективе они приведут к структурным изменениям в экономике.

"Тем более, что об условиях предоставления этих грантовых средств мы ничего не знаем. Возможно, их условием является обязательное приобретение западных технологий, возможно, что у этого гранта не будет таких ограничений. Чтобы дать точные суждения, нужно разобраться во всех этих вопросах", - сказал он.

В эффективности выделенных средств в плане диверсификации армянской экономики Габриелян сомневается также потому, что они не будут направлены в госбюджет и оттуда перераспределены для развития приоритетных секторов экономики.

"То есть мы не должны предполагать, что эти 270 миллионов будут переданы одному или двум людям, это будет передано многим хозяйствующим субъектам, у этих хозяйствующих субъектов должны быть технологии, свои средства, проект развития и пр. Иными словами, есть много проблем, которые должны быть решены в процессе. Хотя неплохо, что такие средства выделяются, но высокого эффекта ожидать не стоит", - пояснил Ваче Габриелян.