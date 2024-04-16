Боррель заявил, что ЕС заранее знал об ответном ударе Ирана по Израилю

Евросоюз заранее знал о готовящемся ответном ударе Ирана по Израилю, уведомление поступило объединению за несколько дней. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нас предупредили за несколько дней до [удара]", - сказал Боррель в интервью французской газете Le Monde, отвечая на вопрос о том, стал ли ответный удар Ирана для ЕС неожиданностью. Он не уточнил, откуда власти ЕС получили информацию о подготовке удара.

По словам главы дипслужбы Евросоюза, после атаки на Израиль глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил ему, что исламская республика ударила исключительно по "военным объектам", и дал понять, что это был "контролируемый ответ". Боррель указал, что если бы Тегеран действительно хотел нанести значительный ущерб, то не отправлял бы в сторону Израиля беспилотники, которые летели до целей около шести часов. "Это ни в коем случае не оправдывает и не преуменьшает значение этой атаки", - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сообщил, что его страна не хочет эскалации напряженности на Ближнем Востоке, но намерена отвечать на "любые незаконные и иррациональные действия" в отношении Тегерана.

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