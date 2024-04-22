Оппозиция сорвала предвыборные плакаты партии Орбана

Агитационные плакаты правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" подверглись нападению вандалов в центре Будапешта уже в первые дни кампании по выборам в Европарламент и местные органы власти, начавшейся в Венгрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители ФИДЕС, полиция арестовала одного из злоумышленников, который, вероятно, является сторонником оппозиции.

Несколько инцидентов произошли, в частности, в 8-м районе Будапешта, имеющем историческое название Йозефварош. Кандидат на пост главы муниципалитета от правящей партии Деметер Силадьи возложил ответственность за это на своего соперника, нынешнего руководителя управы Андраша Пико, который пользуется поддержкой коалиции оппозиционных партий.

"Господин Пико и его известная банда начали кампанию. Уже в первый день они срывали плакаты. Спасибо полиции, которая поймала первого вандала. Они могут разбить окна в нашем офисе, сорвать наши плакаты, но мы просто продолжим работать, потому что хотим перемен в этом районе", - написал Силадьи на своей странице в Facebook. Он сопроводил публикацию серией фотографий агитационных плакатов ФИДЕС, которые были сорваны или повреждены на улицах города.

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