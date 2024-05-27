Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к «долгому конфликту»

Страны НАТО должны готовиться к затяжному конфликту и в связи с этим поддержка Украины должна быть усилена.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам необходимо готовиться к долгой войне, поэтому нам необходимо на саммите в Вашингтоне [в июле] принять решения по усилению роли НАТО в лучшей координации многолетней поддержки, подготовки военных и долгосрочного финансирования, чтобы мы могли все это долго поддерживать", - сказал он.

Он заявил, что сейчас страны НАТО оказались "в более опасном мире", в том числе из-за агрессивных действий России в Украине, в Грузии и Молдавии, и Североатлантический альянс должен отвечать на эти вызовы. Главной задачей НАТО генсек назвал предотвращение войн и защиту мира, а не противостояние в военном плане.

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