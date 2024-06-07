В Греции заявили, что не имеют планов по повышению боеготовности страны

Правительство Греции не имеет непосредственных планов по повышению боевой готовности страны, она усиливает свою оборону за счет внешней политики и заключения соглашений о сотрудничестве в военной области. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис в интервью телеканалу Skai, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Журналисты спросили Маринакиса по поводу заявлений министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что ФРГ следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году, а также хотели узнать мнение греческого правительства о том, обеспокоено ли оно дискуссией о возможности большой войны в Европе и переходит ли Греция в состояние повышенной готовности.

"Мы - государство, которое хочет быть укрепленным как можно лучше с помощью самой лучшей по возможностям внешней политики, и мы не придерживаемся этой логики [усиления боеготовности]. Нам не нужно разводить панику среди людей", - ответил Маринакис.

По его словам, "правда заключается в том, что Греция стала сильнее, ее голос слышен громче, она заключила наиболее исторические соглашения за последние пять лет". "Во многих случаях она играет главную роль, например, в крупных дебатах о Европе, а также в более широком регионе", - добавил Маринакис.

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