https://news.day.az/world/1679707.html На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Сирены прозвучали в районе кибуца Снир у границы с Ливаном в северной части Израиля.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По данным пресс-службы армии, сирены прозвучали в районе кибуца Снир близ границы с Ливаном.
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