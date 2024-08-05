На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены прозвучали в районе кибуца Снир у границы с Ливаном в северной части Израиля.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По данным пресс-службы армии, сирены прозвучали в районе кибуца Снир близ границы с Ливаном.

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