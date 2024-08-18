В Китае раскрыли, какой шаг Байдена обрек США на провал

Президент США Джо Байден в попытке победить Китай и Россию проводит против этих стран агрессивную политику, тем самым вынуждая Вашингтон действовать на два фронта. Как подчеркнула экономист Центра международных экономических связей Китая Чэнь Вэньлин, в беседе с ТАСС, Соединенные Штаты пытаются разжигать конфликты вокруг КНР и РФ, однако подобная стратегия обречена на провал, передает Day.Az.

"Соединенные Штаты, действительно, хотят создать вокруг Китая войну. С одной стороны, они использовали Украину, чтобы воспрепятствовать РФ, с другой - [на Тайване] создали аналогичного Украине агента, чтобы затем мешать КНР. Это атака на два фронта, которая не может увенчаться успехом", - считает Вэньлин.

Эксперт указала на надежды администрации Байдена победить Пекин и Москву, однако напомнила, что цели добиться не удалось. У США не вышло спровоцировать военный конфликт вокруг Китая, несмотря на то, что они задействовали "все факторы". По ее словам, США через Украину втягивают Россию в "трясину войны", и если Вашингтону удастся сделать так же с Китаем, то это будет "огромным ударом по мировой экономике и обоим нашим странам".

Ранее отмечалось, что президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме заявил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением заложников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!