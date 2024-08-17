Байден заявил о близости к заключению договоренностей по прекращению огня в Газе

Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он подчеркнул, что 16 августа занимался "усилиями по прекращению огня на Ближнем Востоке". "Мы намного, намного ближе, чем три дня назад", - отметил президент, говоря о переговорном процессе. "Я не хочу сглазить. <...> Мы еще не пришли к этому, - добавил он, - [но] мы близки".

По данным портала Axios, госсекретарь Энтони Блинкен 17 августа вечером вылетит в Израиль, где 19 августа встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Как ожидается, после этого он посетит Египет и Катар.

15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. С катарской стороны в переговорах участвовал премьер-министр и глава МИД эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Вашингтон на переговорах представлял директор ЦРУ Уильям Бернс, египетскую делегацию возглавлял руководитель разведслужбы Аббас Камель.

В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам консультаций, которое опубликовал официальный представитель президента арабской республики Ахмед Фахми, отмечается, что переговоры прошли "в позитивной атмосфере". Стороны договорились провести следующую встречу в Каире до конца будущей недели. Как уточняется, технические группы в ближайшие дни продолжат разрабатывать механизмы реализации основных пунктов соглашения, в том числе касающихся обмена заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также гуманитарной ситуации в анклаве.

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