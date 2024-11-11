Израиль призвал граждан не посещать матч во Франции

Совет национальной безопасности (СНБ) еврейского государства рекомендовал израильтянам воздержаться от посещения матча сборных Израиля и Франции в Париже 14 ноября после нападения на израильских болельщиков в Амстердаме на этой неделе.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На предстоящей неделе следует избегать посещения спортивных и культурных мероприятий, которые проходят с участием израильтян за рубежом, в особенности предстоящего матча сборной Израиля в Париже", - говорится в заявлении СНБ. Потенциальные угрозы для израильтян были выявлены в Брюсселе, Париже и Амстердаме, а также в крупных городах Великобритании, указывается в документе, который цитирует портал Ynet.