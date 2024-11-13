Эрдоган не исключил проведения трансграничных операций на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает проведения трансграничных операций на севере Сирии для завершения создания 30-километровой зоны безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Трансграничные операции всегда стоят на повестке дня для обеспечения безопасности нашей страны и спокойствия наших граждан. Если мы почувствуем угрозу, мы готовы начать трансграничные операции в любое время. Никто не должен сомневаться в нашем уважении к территориальной целостности Сирии. Однако на севере Сирии царит полная нестабильность", - приводит высказывания турецкого лидера телеканал TRT Haber.