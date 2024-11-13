https://news.day.az/world/1706864.html Эрдоган не исключил проведения трансграничных операций на севере Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает проведения трансграничных операций на севере Сирии для завершения создания 30-километровой зоны безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Трансграничные операции всегда стоят на повестке дня для обеспечения безопасности нашей страны и спокойствия наших граждан.
Эрдоган не исключил проведения трансграничных операций на севере Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает проведения трансграничных операций на севере Сирии для завершения создания 30-километровой зоны безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Трансграничные операции всегда стоят на повестке дня для обеспечения безопасности нашей страны и спокойствия наших граждан. Если мы почувствуем угрозу, мы готовы начать трансграничные операции в любое время. Никто не должен сомневаться в нашем уважении к территориальной целостности Сирии. Однако на севере Сирии царит полная нестабильность", - приводит высказывания турецкого лидера телеканал TRT Haber.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре