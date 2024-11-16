В Сеуле заявили, что КНДР создает помехи для сигналов GPS на большей территории

КНДР в рамках своих учений, предположительно, расширила зону, в которой наблюдаются помехи для приема сигналов GPS на территории Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

КНДР "пыталась глушить сигналы GPS в течение восьми дней, с 8 по 15 ноября, сначала [эта деятельность] была ограничена северо-западными островами [в Желтом море], с 14 ноября помехи фиксируются в северных районах провинций Кёнгидо и Канвондо", утверждал представитель южнокорейских вооруженных сил. Эти регионы граничат с КНДР.

В конце мая КНДР, как заявляли в Сеуле, уже проводила похожую акцию, препятствуя приему сигналов GPS. Но в этот раз, как предполагает южнокорейская сторона, помехи создаются в рамках учений Корейской народной армии по борьбе с беспилотниками.

11 октября МИД КНДР заявил, что южнокорейские беспилотники в октябре трижды входили в воздушное пространство Пхеньяна с целью распространения листовок. Власти народной республики тогда потребовали прекратить эти действия и привели в состояние повышенной готовности артиллерию на границе.