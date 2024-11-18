Тегеран будет корректировать внешнюю политику в зависимости от действий Вашингтона

Взаимоотношения Ирана и США нельзя рассматривать в краткосрочной перспективе, Тегеран будет корректировать свою внешнюю политику в соответствии с действиями новой вашингтонской администрации. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отношения США и Ирана не должны рассматриваться отрезочно, за какой-то короткий промежуток времени или как что-то, зависящее от одного человека, правительства или партии. Необходим исторический контекст. <...> Если мы говорим о будущем, мы будем корректировать свою будущую политику в соответствии с подходом противоположной стороны. Будем определять, что делать нужно, а что - нет", - сказал Багаи во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о характере будущих взаимоотношений двух стран после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.

По словам представителя МИД, Иран как страна, заинтересованная в деэскалации на Ближнем Востоке, будет приветствовать любые действия со стороны США, способствующие установлению перемирия и прекращению огня в Ливане и секторе Газа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон и Тегеран могут в конечном счете достичь дипломатической договоренности во время второго президентского срока Трампа, несмотря на взаимную враждебность. Вместе с тем источники газеты не исключили, что Трамп серьезно ужесточит санкционное давление на Иран и перекроет ему возможность поставлять нефть.

20 октября Трамп в интервью вещающему из Дубая телеканалу Al Arabiya заявил, что если бы он был президентом США, то конфликта в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем удалось бы избежать. Ранее он отметил, что в случае победы на выборах сможет "положить конец хаосу" на Ближнем Востоке.