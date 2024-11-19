Британия и Япония проведут первую встречу глав МИД и министров экономики

Великобритания и Япония в начале 2025 года проведут первую встречу руководителей МИД и министров экономики по формуле "два плюс два". Такая договоренность достигнута на переговорах британского премьера Кира Стармера и его японского коллеги Сигэру Исибы, которые состоялись в Рио-де-Жанейро на полях саммита Группы двадцати, сообщает информационное агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

До настоящего времени Лондон и Токио проводили диалог по формуле "два плюс два" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств. Теперь решено распространить такую схему и на сферу экономики.

Великобритания и Япония, отмечает Kyodo, намерены более плотно координировать свою политику в этой области в связи с намерением избранного президента США Дональда Трампа ужесточить условия торговли с зарубежными странами. В частности, речь идет о существенном повышении пошлин на ввоз любых иностранных товаров в Соединенные Штаты, что вызывает обеспокоенность правительств Великобритании и Японии.