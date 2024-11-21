В Европарламенте пришли к соглашению по кандидатам в еврокомиссары

Депутаты фракций большинства в Европарламенте достигли политического соглашения по всем кандидатурам на посты еврокомиссаров, которых предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщил телеканал RTBF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Лидеры Европейской народной партии, партии "Обновляя Европу" и социал-демократов поддержали всех предложенных кандидатов в еврокомиссары", - говорится в сообщении.

При официальном утверждении новый состав Еврокомиссии может приступить к работе уже 1 декабря.