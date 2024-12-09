В Дамаске обстреляли еще одно посольство

Посольство Индонезии в Дамаске, столице Сирии, подверглось обстрелу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор департамента Министерства иностранных дел Индонезии по защите граждан Джудха Нуграха.

"Во время инцидента никто из граждан Индонезии не пострадал", - сказал он, цитируемый изданием Jakarta Globe.

По словам Нуграхи, обстрел был случайным. В настоящее время в Сирии проживает более тысячи индонезийцев, 19 из которых обратились в посольство с просьбой об укрытии.

На фоне эскалации конфликта в Сирии диппредставительство Индонезии объявило самый высокий уровень тревоги. Индонезийцам рекомендовано избегать поездок по территории арабской страны.