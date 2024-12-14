Мужчина примерз языком к ледяной скульптуре

В Сиднее мужчина решил облизнуть ледяную скульптуру и примерз к ней.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, охранник подошёл, чтобы попытаться освободить его, поливая водой его язык. Это не помогло.

Когда собралась толпа, стало немного неловко, но ему удалось сохранить самообладание.