https://news.day.az/world/1715174.html Мужчина примерз языком к ледяной скульптуре - ВИДЕО В Сиднее мужчина решил облизнуть ледяную скульптуру и примерз к ней.
Мужчина примерз языком к ледяной скульптуре - ВИДЕО
В Сиднее мужчина решил облизнуть ледяную скульптуру и примерз к ней.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, охранник подошёл, чтобы попытаться освободить его, поливая водой его язык. Это не помогло.
Когда собралась толпа, стало немного неловко, но ему удалось сохранить самообладание.
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