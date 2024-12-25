В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей

В Лондоне 24 декабря, когда члены Англиканской церкви празднуют Рождество, неизвестный мужчина на автомобиле въехал в толпу людей у ночного клуба. Об этом сообщает газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, машина двигалась по встречной полосе, а затем вылетела на тротуар и сбила четырех человек. Пострадавшие, один из которых получил тяжелые ранения, госпитализированы. Полиция арестовала 31-летнего мужчину и начала расследование.

Предполагается, что подозреваемый проскочил на тротуар после того, как с кем-то поссорился.

Правоохранители заявили, что произошедшее не имеет отношения к терроризму.

Католики, англикане, протестанты и ряд православных церквей празднуют Рождество Иисуса Христа в ночь на 25 декабря.