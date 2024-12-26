В Турции снизили ключевую ставку впервые почти за два года

Центральный банк Турции в четверг, 26 декабря, снизил ключевую процентную ставку на 250 базисных пунктов, установив ее на уровне 47,5% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это стало первым снижением ставки за почти два года - последний раз Центральный банк принимал такое решение в феврале 2023 года, когда ставка была снижена до 8,5%.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что базовая инфляция в Турции в ноябре осталась практически на прежнем уровне, однако предварительные индикаторы указывают на тенденцию к снижению инфляции в декабре. В последний квартал внутренний спрос, находящийся на уровне дефляции, продолжал замедляться.

С учетом того, что изменение денежно-кредитной политики имеет отложенный эффект, Центральный банк Турции планирует принимать дальнейшие меры для создания необходимых условий для снижения базовой инфляции и достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.