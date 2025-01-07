Четыре человека погибли в США из-за снежной бури

Как минимум четыре человека погибли в Соединенных Штатах из-за снежной бури, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.

Как сообщает телекомпания NBC, как минимум четыре человека стали жертвами гололеда и сильного снегопада, накрывшего несколько штатов.

В Миссури 61-летний работник коммунальных служб получил смертельную травму во время уборки снега. Жизни еще двоих людей унесло ДТП в Канзасе. Также тело человека, умершего от переохлаждения, было найдено у автобусной остановки в Техасе.