https://news.day.az/world/1721012.html Четыре человека погибли в США из-за снежной бури - ВИДЕО Как минимум четыре человека погибли в Соединенных Штатах из-за снежной бури, передает Day.Az со ссылкой на НТВ. Как сообщает телекомпания NBC, как минимум четыре человека стали жертвами гололеда и сильного снегопада, накрывшего несколько штатов.
Четыре человека погибли в США из-за снежной бури - ВИДЕО
Как минимум четыре человека погибли в Соединенных Штатах из-за снежной бури, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.
Как сообщает телекомпания NBC, как минимум четыре человека стали жертвами гололеда и сильного снегопада, накрывшего несколько штатов.
В Миссури 61-летний работник коммунальных служб получил смертельную травму во время уборки снега. Жизни еще двоих людей унесло ДТП в Канзасе. Также тело человека, умершего от переохлаждения, было найдено у автобусной остановки в Техасе.
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