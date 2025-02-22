Босфорский пролив временно перекрыли для движения кораблей из-за погодных условий. Об этом сообщило агентство DHA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным главного управления безопасности побережья министерства транспорта и инфраструктуры, движение судов по Босфору было приостановлено в обоих направлениях.