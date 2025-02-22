https://news.day.az/world/1732152.html Босфорский пролив временно перекрыли Босфорский пролив временно перекрыли для движения кораблей из-за погодных условий. Об этом сообщило агентство DHA
Босфорский пролив временно перекрыли
Босфорский пролив временно перекрыли для движения кораблей из-за погодных условий. Об этом сообщило агентство DHA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным главного управления безопасности побережья министерства транспорта и инфраструктуры, движение судов по Босфору было приостановлено в обоих направлениях.
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