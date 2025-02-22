https://news.day.az/world/1732176.html ВС Турции нейтрализовали 5 террористов РПК в Ираке На севере Ирака нейтрализованы 5 террористов РПК. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в соцсети Министерства национальной обороны Турции. "Вооруженные силы Турции продолжают уничтожать террористов на севере Ирака.
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов РПК в Ираке
На севере Ирака нейтрализованы 5 террористов РПК.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в соцсети Министерства национальной обороны Турции.
"Вооруженные силы Турции продолжают уничтожать террористов на севере Ирака. В результате воздушной операции нейтрализованы пять террористов РПК, выявленных на севере Ирака", - говорится в информации.
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