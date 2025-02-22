ВС Турции нейтрализовали 5 террористов РПК в Ираке

На севере Ирака нейтрализованы 5 террористов РПК.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в соцсети Министерства национальной обороны Турции.

"Вооруженные силы Турции продолжают уничтожать террористов на севере Ирака. В результате воздушной операции нейтрализованы пять террористов РПК, выявленных на севере Ирака", - говорится в информации.