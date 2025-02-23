Турция вступает в новый этап развития

Турция вступает в новый этап своего развития, который ознаменует продолжение успехов и достижений страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к 60 тысячам граждан, собравшихся у стен Спортивного комплекса Анкары, где в воскресенье проходит VIII Большой конгресс правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Глава государства назвал Конгресс ПСР "праздником демократии", напомнив, что лично принимал участие в подготовительных съездах ПСР в 29 провинциях страны.

По словам Эрдогана, в концепции деятельности турецкого правительства на период до 2053 и 2071 годов делается упор на молодежь и поддержку женщин.

Эрдоган призвал молодое поколение граждан отстаивать завоевания республики. "Никому не под силу отбросить Турцию в своем развитии", - подчеркнул глава государства.

В Спортивном комплексе Анкары, наряду с 1607 делегатами из 81 провинции страны, в качестве приглашенных гостей присутствуют представители 16 политических сил из 13 стран мира, в том числе, делегация Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) во главе с заместителем председателя, главой центрального аппарата ПЕА Таиром Будаговым.