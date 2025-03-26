Трамп заявил, что превзошел других президентов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой президент в американской истории.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

"Никто не делал так много в столь короткий период времени. Всего за два месяца, полагаю, я сделал больше, чем любой президент", - сказал американский лидер.

Он также заявил, что "старается простить" предыдущего президента Джо Байдена и его администрацию, несмотря на их "недостойные" действия.