https://news.day.az/world/1739832.html Трамп заявил, что превзошел других президентов США Президент США Дональд Трамп заявил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой президент в американской истории. Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax. "Никто не делал так много в столь короткий период времени.
Трамп заявил, что превзошел других президентов США
Президент США Дональд Трамп заявил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой президент в американской истории.
Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.
"Никто не делал так много в столь короткий период времени. Всего за два месяца, полагаю, я сделал больше, чем любой президент", - сказал американский лидер.
Он также заявил, что "старается простить" предыдущего президента Джо Байдена и его администрацию, несмотря на их "недостойные" действия.
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