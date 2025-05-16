Самокатчик упал с моста в реку и сам выбрался на берег

В Омске мужчина упал в реку с Ленинградского моста и остался жив. Кадры с падением мужчины с большой высоты опубликовал Telegram-канал "Аварийный Омск", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На них видно, как человек падает в реку, после чего подплывает к берегу и самостоятельно выбирается на сушу. По информации очевидцев, за несколько минут до ЧП мужчину видели ехавшим на электросамокате по дороге.

"В рубашке родился", "Терминатор прям", "Киборги среди нас", "Самокаты по удостоверению каскадера сейчас выдают", - прокомментировали видео подписчики канала.