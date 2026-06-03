Пьяный россиянин метал лопату в автомобили с людьми после ДТП на трассе

В Тверской области водитель устроил ДТП и пытался лопатой разбить проезжающие машины. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал 112.

"Странный человек с лопатой вышел на 215 километре трассы "Балтия" в Ржевском районе и начал метать инвентарь в проезжающие машины", - говорится в публикации.

Сначала нарушитель задел отбойник на своем внедорожнике и решил, что виноваты дорожные рабочие. Он забрал у них лопату, вдребезги разбил стекла в служебном микроавтобусе, а затем переключился на другие автомобили. Мужчина гонялся за ними и пытался попасть лопатой по движущимся целям.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина с лопатой бежит по проезжей части, останавливается и бросает орудие в фуру.

По данным канала, в момент инцидента мужчина находился в состоянии опьянения. Прибывшие на место правоохранители задержали 44-летнего водителя. Теперь нарушителю грозит срок, силовики просят суд заключить мужчину под стражу.