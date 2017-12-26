Семьи погибших в ДТП с автобусом в Москве получат компенсацию

Семьи погибших в результате аварии с автобусом в Москве около станции метро "Славянский бульвар" получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Документ, подписанный Сергеем Собяниным, опубликован на официальном портале столичной мэрии.

"Выплатить единовременную материальную помощь: семьям граждан, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около станции "Славянский бульвар" Московского метрополитена 25 декабря 2017 года, в размере 1 000 000 рублей (на каждого погибшего); лицам, пострадавшим и госпитализированным в связи с повреждением здоровья для оказания им специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, в размере 500 000 рублей (каждому пострадавшему)", - говорится в документе.

Власти выплатят по 100 тысяч рублей пострадавшим, которым помощь была оказана в амбулаторных условиях без госпитализации.

Кроме того, родственникам погибших возместят расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тела, а также похорон на кладбищах за пределами Москвы - "в размере фактически понесенных затрат, но не более 110 000 рублей на каждого погибшего". Захоронение организует ГБУ "Ритуал.

Детям погибших назначаются дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты. Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы - по уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности... не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook