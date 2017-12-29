Криштиану Роналду назван лучшим футболистом года

Португалец Криштиану Роналду и француз Зинедин Зидан получили награды Globe Soccer Awards как лучший футболист и лучший тренер 2017 года соответственно, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается на официальном сайте премии, церемония вручения наград прошла в четверг в Дубае.

Мадридский "Реал" в 2017 году с Роналду в составе и под руководством Зидана во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Суперкубок страны. "Реал" получил награду как лучший клуб 2017 года. Испанская Ла Лига признана лучшей лигой года.

Португальский нападающий мадридцев, в декабре ставший обладателем "Золотого мяча" France Football, в прошлом году также получил награду лучшему футболисту года Globe Soccer Awards.

В борьбе за награду Роналду обошел партнера по команде Серхио Рамоса, а также Лионеля Месси ("Барселона", Испания), Неймара, Килиана Мбаппе (оба - "Пари Сен-Жермен", Франция), Пауло Дибалу и Джанлуиджи Буффона (оба - "Ювентус", Италия).

Зидану отдали предпочтение перед Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия), Антонио Конте ("Челси", Англия) и Массимилиано Аллегри ("Ювентус").

Также на церемонии награды среди прочих получили Феликс Брых (лучший судья), вице-президент "Монако" россиянин Вадим Васильев (лучший топ-менеджер), Жорже Мендеш (лучший агент), наградами за успешную карьеру игроков были отмечены Франческо Тотти и Карлес Пуйоль, за успешную тренерскую карьеру - Марчелло Липпи.

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