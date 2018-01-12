Отчаянный водитель стал звездой Интернета - ВИДЕО
12 января 2018 09:27 421
На днях в США засняли довольно впечатляющую картину, как водитель на кабриолете Mercedes SL (R129) с открытом верхом бороздил по улицам города в снежную бурю, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Мало того, что сверху его изрядно засыпало осадками, а на улице стоял мороз, он еще и угодил в груды снега, которые с трудом удавалось преодолеть.
Тем не менее, это не стало для него помехой: мужчина уверенно продолжал движение.
Видео моментально разлетелось по Интернету. Ролик просмотрели более 3 млн. раз.
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