Испытание марсианского парашюта показали на видео - ВИДЕО

В ходе испытаний, которые проводились при минусовых температурах, макет спускаемого аппарата был сброшен на 35-метровом куполе с высоты 1,2 километра, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Испытания парашюта для научной платформы и ровера российско-европейской миссии ExoMars-2020 завершились в Швеции. Видео испытаний опубликовало европейское космическое агентство.

В ходе испытаний макет спускаемого аппарата подняли на парашюте на высоту 1,2 километра, откуда сбросили на парашюте диаметром 35 метров.

Посадочный модуль для марсианской миссии будет изготовлен в России. Незадолго до вхождения в марсианскую атмосферу он отделится космического аппарата, после чего с помощью парашютов, тормозных двигателей и систем демпфирования уменьшит скорость для безопасного спуска на поверхность Марса.

Старт миссии ExoMars назначен на июль 2020 года. Планируется, что посадка на "красную планету" состоится в марте 2021 года.

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