Израиль депортирует 16 тыс. нелегалов

Израиль пришел к соглашению с агентством ООН по вопросу о беженцах о депортации из страны 16 тысяч африканских нелегалов, сообщает Day.Az со ссылкой на Newsru.

Согласно опубликованной информации, Израиль депортирует из страны 16 тысяч нелегалов. Этот проект будет осуществлен при помощи и прямом участии западных стран.

Израиль, в свою очередь, предоставит такому же числу нелегалов временное разрешение на жительство в Израиле сроком на пять лет.

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