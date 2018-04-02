Израиль депортирует 16 тыс. нелегалов
2 апреля 2018 16:25 239
Израиль пришел к соглашению с агентством ООН по вопросу о беженцах о депортации из страны 16 тысяч африканских нелегалов, сообщает Day.Az со ссылкой на Newsru.
Согласно опубликованной информации, Израиль депортирует из страны 16 тысяч нелегалов. Этот проект будет осуществлен при помощи и прямом участии западных стран.
Израиль, в свою очередь, предоставит такому же числу нелегалов временное разрешение на жительство в Израиле сроком на пять лет.
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