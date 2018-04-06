Россия и США могут отправить совместную миссию к Венере

Российско-американская группа прорабатывает возможную совместную миссию к Венере, говорится в сообщении Роскосмоса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Международными партнерами создана совместная российско-американская рабочая научная группа по исследованию Венеры, в состав которой вошли представители Роскосмоса, НАСА, НПО Лавочкина, ИКИ РАН, ЦНИИмаш и ряда научных организаций России и США. Задача группы - определить научные цели и проработать возможную миссию к планете на базе проекта "Венера-Д", - отмечает госкорпорация.

Уже проведен ряд рабочих встреч технических специалистов и ученых, на которых представлялись результаты проработок возможности осуществления совместного проекта, получившего название "К Венере вместе" - "ToVenusTogether". Кроме того, НПО Лавочкина уже провело научно-исследовательскую работу "Обоснование требований к космическому комплексу для исследования Венеры с учетом предложений совместной российско-американской группы по составу космического комплекса и научной программе проекта "Венера-Д".

Литера "Д" в названии аппарата означает "Долгоживущая" или "длительные" исследования. Работы над проектом выполняются на основе анализа последних достижений в области проектирования космической техники. Планируется, что к реализации проекта будет подключена не только традиционная российская кооперация, но и специалисты других стран.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook