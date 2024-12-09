Еврокомиссия высказалась о контактах с новыми властями Сирии

Еврокомиссия не поддерживает контакты с вооруженной оппозицией, захватившей власть в Сирии, в том числе с группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, созданная на базе экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) коалиция сирийских исламистов) и ее лидером Ахмедом аш-Шараа, известным по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, продолжает считать их террористами. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия не поддерживает с ними контактов, точка. ХТШ внесена в список террористических организаций ЕС, это решение обязательно для всех стран Евросоюза. Оно может быть пересмотрено только единогласно. Для его пересмотра мы должны оценить не столько их слова, сколько их действия", - сказал он, подчеркнув, что "пока преждевременно спекулировать о возможных дальнейших шагах.​