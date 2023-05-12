В ЕС растет число станций зарядки электрокаров

В Европе растет количество общественных станций зарядки электромобилей. Это свидетельствует об активном претворении в жизнь директивы Еврокомиссии по переходу на использование зеленой энергии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на отчет общеевропейского органа по регулированию энергетики и коммунальных услуг, в прошлом году количество таких станций для электрокаров на всем пространстве ЕС выросло на 14 процентов, передает Day.Az.

В одном только Будапеште, по данным мэрии венгерской столицы, насчитывается 731 зарядная станция, а в округе Пешт - 292.

В последнем квартале этого года ожидается увеличение станций на 116 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.