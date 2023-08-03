Nissan готовит рестайлинговую версию кроссовера Qashqai

Nissan готовит рестайлинговую версию популярного кроссовера Qashqai. Автомобиль, частично лишенный камуфляжа, уже засняли на тестах, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.com.

Судя по тому, что тестировщики решили прикрыть защитным материалом, обновленный Qashqai получит иные передний и задний бамперы. Также обновится решетка радиатора и светотехника, а на крышке багажника появится более крупный спойлер. Будут ли какие-то новшества в салоне, пока сказать трудно.

Агрегаты не изменятся, разве что в Европе акцент будет сделан на гибридной версии E-Power, оснащенной 1,5-литровым мотором и выдающей в общей сложности 190 л.с. Но будет у автомобиля и чисто бензиновый вариант - с 1,3-литровым турбомотором в двух вариантах мощности (138 и 156 л.с.).

Официальная премьера рестайлингового Qashqai состоится до конца года, в продажу в Европе кроссовер поступит в 2024 году.