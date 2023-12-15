Omoda выпустила спецверсию кроссовера C5 Trendy Red

Китайский бренд Omoda представил для кроссовера C5 серию Trendy Red. Ключевой ее особенностью является "насыщенный красный" цвет кузова - и до января 2024 года он будет доступен исключительно для этой версии, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Как сообщает пресс-служба производителя, исполнение Trendy Red дополняет особую серию Black Diamond в линейке модели C5, которая отличается "глубоким черным" цветом кузова без декоративных красных элементов и колесами антрацитового цвета.

Интерьер такой версии также полностью черный. А вариант С5 Trendy Red доступен с передним приводом в комплектации Lifestyle - у нее 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. и вариатор. Тем же, кто мечтает о ярко-красном SUV с полным приводом, придется подождать до нового года - тогда новый оттенок кузова станет доступен для всех версий.

Палитра цветов кузова Omoda C5 сейчас насчитывает восемь вариантов, три из которых могут быть дополнены декоративными красными вставками, а также два варианта в двухцветной окраске. Спецверсия Trendy Red уже доступна в дилерских центрах Trendy Red по всей стране и на онлайн-витрине марки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!