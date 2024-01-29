В Китае дебютировал Ford Bronco

В Китае официально дебютировал новый внедорожник от американского производителя Ford - Bronco. Производство модели наладили на совместном предприятии Jangling Motor и Ford. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Что это за машина



Внедорожник оснащен бензиновым двигателем объемом 2,3 литра мощностью 275 л.с. Мотор будет выпускать совместное предприятие Changan Ford. Работает двигатель в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Как выглядит автомобиль



Ford Bronco для Китая сохранил свой дизайн. У внедорожника установлена прямоугольная решетка радиатора, на которой большими буквами указано название модели. Также у машины круглые фары и фаркоп для прицепа сзади.



Китайская версия Ford Bronco отличается большими колесными арками и запасным колесом, вынесенным на дверь багажника. Длина кузова у автомобиля составляет 4825 мм, ширина - 2070 мм, а высота - 1990 мм при колесной базе 2950 мм.



Что внутри машины

Для китайского рынка внедорожнику установили большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, трехспицевый руль и подстаканники.

Стоимость и сроки начала продаж Ford Bronco в Китае пока не названы - их объявят позже.

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