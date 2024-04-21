Ford Puma лишился 200-сильной ST-версии

Обновленный кроссовер Ford Puma получил матричные фары и новую медиасистему. Субкомпакт по-прежнему предложат в нескольких версиях, с литровой "турботройкой" EcoBoost, "механикой" или "роботом". Внутри у Puma - новая мультимедиа: диагональ цифровой приборной панели теперь составляет 12,8 дюйма, центрального дисплея - 12. Также машине расширили перечень электронных ассистентов, а в список опций добавили матричные фары с функцией подсветки поворотов и неослепляющим дальним светом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Субкомпакт Ford Puma построен на платформе Fiesta седьмого поколения и продается только на трех рынках: европейском, австралийском и южноафриканском. С обновлением он практически не изменился, зато сильно подтянулся в техническом плане. Для кроссовера заявлены матричные фары с функцией "заглядывания" в повороты, адаптивный круиз-контроль с центровкой в полосе движения, а также увеличенного размера цифровая "приборка" и центральный тачскрин. Правда, мультимедиа здесь всё ещё SYNC 4, а не Digital Experience, как у Explorer.

В салоне также можно найти полностью другую переднюю панель и новый руль, но внешне рестайлинговую Puma выдает разве что рисунок ходовых огней. Версии Titanium, ST-Line и ST-Line X различаются передним бампером, решеткой радиатора и дизайном колес. Палитра кузовных красок включает шесть оттенков, в том числе новый зеленовато-серый колер Cactus Grey. Обычные "Пумы" оснащены "турботройкой" 1.0 EcoBoost Hybrid (125/155 л.с.), "механикой" либо "роботом". У "заряженной" Puma ST двигатель такой же, но мощностью 170 лошадиных сил и только в паре с Powershift'ом. Прежде был и 200-сильный вариант "на ручке", однако его в гамме больше нет.

До конца года Ford обещает представить еще одну разновидность Puma - электрокар Puma Gen-E. По слухам, кроссовер будет построен на общей с вэном E-Transit Courier платформе, а значит, получит 136-сильный электромотор на передней оси. Ну а топливные "Пумы" уже продаются. В Великобритании, к примеру, начальная цена кроссовера составляет 25 790 фунтов стерлингов.

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