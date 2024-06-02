Обновленный Mercedes-Maybach GLS: шесть цилиндров и больше мощности. Внедорожный флагман немецкой марки пережил рестайлинг год назад, но тогда речь шла о "глобальной" гамме. Теперь обновление добралось до Китая, и здесь Mercedes-Benz приготовил сюрприз: версия Maybach GLS 480 не только осталась в строю, но и модернизировалась! От "шестисотого" модель отличается отсутствием V8 и куда меньшей ценой: дисконт составит более 25 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фотографий китайского Mercedes-Maybach GLS 480 пока нет, но внешних отличий от мирового аналога не ожидается: рестайлинг пройдёт по тем же лекалам, а все доработки технические. Под капотом пропишется рядный шестицилиндровый турбомотор, знакомый по версии двухлетней давности. Характер подкорректирован: мощность выросла с 367 до 381 лошадиной силы, а пиковый крутящий момент (500 Нм) теперь доступен в более широком диапазоне оборотов.

Шестицилиндровая версия не уступает по оснащению восьмицилиндровой, а отказаться от двух цилиндров в Китае целесообразно ради экономии. Интересно, что после рестайлинга цены на Mercedes-Maybach GLS не изменились: версия с индексом "480" стоит 1 833 000 юаней (255 тысяч долларов), за топовый GLS 600 придётся выложить 2 488 000 юаней (346 тысяч долларов). Кстати восьмицилиндровый вариант стал более тяговитым: крутящий момент увеличен с 730 до 770 Нм при неизменной мощности (558 сил).

В Китае все кроссоверы Mercedes-Maybach полноприводные, оснащаются 9-ступенчатым автоматом и 48-вольтовым стартер-генератором. Сборочный конвейер в Поднебесную не перенесли: модели суббренда Maybach импортируются в КНР из Германии или США. На подходе более роскошные "немцы" от суббренда Mythos: премьера состоится в 2025 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!