Батарейный гигант CATL представил безопасную платформу для электромобилей

Новая модульная платформа CATL выдержит удар на скорости 120 километров в час. Шасси Bedrock использует последние технологии аккумуляторных ячеек, системы управления по проводам и поддерживает автопилоты третьего и четвертого уровня автономности. Первым свои машины на платформе CATL построит Avatr, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Китайская CATL, известная прежде всего как производитель аккумуляторов для электромобилей, представила автомобильную платформу собственной разработки. Тележка-скейтборд называется Bedrock (буквально - скальное основание). Она поддерживает технологию Cell-to-Chassis четвертого поколения, когда ячейки интегрируют в силовую структуру, минуя сборку в модули и блоки, но главное - обеспечивает беспрецедентный уровень безопасности, превосходящий все действующие стандарты.

Платформа выдерживает лобовой удар на скорости 120 километров в час без риска возгорания, тогда как в тестах C-NCAP фронтальное столкновение проводят на 56 километрах в час. Благодаря особой конструкции, поглощается до 85 процентов энергии удара. Биомиметическая структура шасси напоминает панцирь черепахи, изготовленный из стали горячей штамповки, аналогичной той, что применяют в подводных лодках (предел текучести 2000 МПа), и алюминия аэрокосмического класса (600 МПа).

Батарея в Bedrock сделана с использованием технологии газоэлектрического разделения и активной изоляции ячеек, которые вдобавок перевернуты и заключены в энергопоглощающую пленку. Предусмотрено автоматическое отключение высоковольтной системы в случае аварии, а также экстренный "сброс" электроэнергии, причем всё это занимает доли секунды. Ячейки не взрываются ни при ударе, ни при сгибании под углом 90 градусов, ни при распиливании.

Поскольку платформа масштабируемая, то на ней можно создавать автомобили разных сегментов. Время разработки при этом сократится с 36 месяцев до 12−18. Шасси совместимо с передовыми системами активной безопасности - в том числе автопилотами уровня L3 и L4, трехмоторными силовыми установками плюс оснащено управлением тормозами и рулевым механизмом "по проводам". Первым производителем, который получит возможность опробовать Bedrock, станет Avatr, марка, созданная Changan Automobile, Huawei и CATL.