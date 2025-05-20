Главный дизайнер Mercedes пожаловался на однообразие новых автомобилей. Горден Вагенер заявил Autocar, что худшей тенденцией дизайна является отсутствие индивидуальности. Mercedes хочет избежать того, чтобы будущие новинки скатились в "море однообразия", ведь в премиум-сегменте это особенно важно. Автомобили являются чем-то большим, чем средство передвижения, и в Штутгарте не собираются выпускать "бытовую технику на колёсах", передает Day.Az со ссылкой на Motor

Горден Вагенер подчеркнул, что Mercedes-Benz на является чем-то необходимым, ведь роскошь - это то, что вы хотите, а не то, что вам нужно. Поэтому дизайнер будет уделять больше внимания уважению при проектировании новых автомобилей. "Ты заслуживаешь уважения. Ты чего-то добился в жизни, так что ты заслуживаешь уважения за это", - подчеркнул стилист марки.

Вагенер напомнил о концепт-каре Vision V, главной "фишкой" которого шеф-дизайнер считает знаковую решётку радиатора, которой больше нет ни у кого. Именно решётка радиатора станет тем самым символом, который выделяет Mercedes из моря однообразия. Впрочем, топ-менеджер оговорился: увеличение размера решётки радиатора не обязательно, важен акцент на форме и узнаваемости.

Горден Вагенер ещё раз проговорил, что в будущем все Mercedes-Benz будут выглядеть в одном стиле, и два направления дизайна развивать перестанут. Таким образом, EQE и E-Class станут ближе, а EQS уступит место электрической версии следующего S-Class. Новый GLC также будет выглядеть почти идентично вне зависимости от типа питания.