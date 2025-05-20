https://news.day.az/autonews/1752699.html Главный дизайнер Mercedes пожаловался на однообразие новых автомобилей Главный дизайнер Mercedes пожаловался на однообразие новых автомобилей. Горден Вагенер заявил Autocar, что худшей тенденцией дизайна является отсутствие индивидуальности. Mercedes хочет избежать того, чтобы будущие новинки скатились в "море однообразия", ведь в премиум-сегменте это особенно важно.
Главный дизайнер Mercedes пожаловался на однообразие новых автомобилей
Главный дизайнер Mercedes пожаловался на однообразие новых автомобилей. Горден Вагенер заявил Autocar, что худшей тенденцией дизайна является отсутствие индивидуальности. Mercedes хочет избежать того, чтобы будущие новинки скатились в "море однообразия", ведь в премиум-сегменте это особенно важно. Автомобили являются чем-то большим, чем средство передвижения, и в Штутгарте не собираются выпускать "бытовую технику на колёсах", передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Горден Вагенер подчеркнул, что Mercedes-Benz на является чем-то необходимым, ведь роскошь - это то, что вы хотите, а не то, что вам нужно. Поэтому дизайнер будет уделять больше внимания уважению при проектировании новых автомобилей. "Ты заслуживаешь уважения. Ты чего-то добился в жизни, так что ты заслуживаешь уважения за это", - подчеркнул стилист марки.
Вагенер напомнил о концепт-каре Vision V, главной "фишкой" которого шеф-дизайнер считает знаковую решётку радиатора, которой больше нет ни у кого. Именно решётка радиатора станет тем самым символом, который выделяет Mercedes из моря однообразия. Впрочем, топ-менеджер оговорился: увеличение размера решётки радиатора не обязательно, важен акцент на форме и узнаваемости.
Горден Вагенер ещё раз проговорил, что в будущем все Mercedes-Benz будут выглядеть в одном стиле, и два направления дизайна развивать перестанут. Таким образом, EQE и E-Class станут ближе, а EQS уступит место электрической версии следующего S-Class. Новый GLC также будет выглядеть почти идентично вне зависимости от типа питания.
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