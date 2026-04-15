Mercedes показал обновленный EQS со штурвалом вместо руля

Mercedes-Benz представил рестайлинговую версию седана EQS. Немецкий автопроизводитель провёл второй рестайлинг своего флагманского электромобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, эксперты считают этот автомобиль "абсолютной катастрофой", так как покупатели просто проигнорировали его. В 2024 году компании пришлось организовать экстренный рестайлинг, который принес традиционную решетку и увеличенную батарею.

За доплату отныне будет доступна система steer-by-wire, то есть электрическое управление без механической связи между рулем и колесами. В этом случае вместо традиционного рулевого колеса устанавливается штурвал.

Модель переведена на 800-вольтовую электрическую архитектуру. Также заявлен новый тяговый аккумулятор: его емкость увеличена со 118 до 122 кВт⋅ч, но габариты остались прежними.

Подвеска Airmatic заранее настраивает амортизаторы для проезда препятствий на основе данных от других автомобилей немецкой марки - ранее аналогичное шасси получил обновленный S-класс.

Что касается внешности, то седан примерил обновленные бамперы, другую решетку радиатора и улучшенной светотехнику, которая на 40% эффективнее прежней.

В гамму войдут модификации EQS 400 (367 л.с.), EQS 450+ (408 л.с.), EQS 500 (476 л.с.), а также EQS 580 (585 л.с.). Две старшие версии имеют двухмоторный полный привод.