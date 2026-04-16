Mercedes показал новый салон с гигантским экраном

Mercedes показал салон C-Class EV с экраном во всю панель. Премьера нового электрического C-класса запланирована на 20 апреля. Автомобиль будет отличаться увеличенным внутренним пространством, наличием теплового насоса и сертифицированным оформлением интерьера.

В компании называют новый интерьер электрического седана "убежищем, ориентированным на водителя", однако он больше похож на передвижной цифровой рекламный щит. Дисплей представляет собой 39,1-дюймовый Hyperscreen от GLC EV. Из-за этого обновленные флагманы EQS и S-Class выглядят либо на шаг впереди, либо уже устаревшими.

При этом практика показывает, что сенсорное стекло не заменит уверенности, которую дают привычные кнопки и регуляторы. Хотя есть и исключения: механические элементы управления сохранились на центральной консоли и рулевом колесе. Последнее, вероятно, заимствовано у внедорожной версии.

Mercedes обещает, что электрический седан станет самым просторным в истории модели. Кроме того, он обеспечит "исключительный" комфорт на дальних дистанциях - благодаря новым сиденьям, продвинутой системе климат-контроля и улучшенной шумоизоляции.