Xpeng представил напоминающий Range Rover внедорожник

Xpeng презентовал флагманский кроссовер GX. Новинка от марки Xpeng должна составить конкуренцию большим вседорожникам Li L9, Aito M9 и Voyah Taishan. Длина автомобиля составляет 5265, ширина - 1999, высота - 1800, а колесная база - 3115 мм. Модель внешним оформлением напоминает внедорожники британской марки Range Rover.

Гибридная модификация обладает двумя электромоторами суммарной отдачей 585 л.с. (695 Н·м), для питания которых установлена батарея емкостью 63,3 кВт·ч. Для зарядки аккумулятора имеется 1,5-литровый 150-сильный турбомотор.

Также публике предложат электрический вариант, оборудованный двумя моторами - на 218 л.с. (230 Н·м) спереди и 285 л.с. (465 Н·м) сзади. Источником энергии выступает тяговый аккумулятор емкостью 110 кВт·ч.

Батарейная силовая установка предлагает 503 л.с. (695 Н·м). В этой конфигурации кроссовер способен разгоняться до 200 км/ч, а также проезжать на одной зарядке до 750 км по национальному для КНР циклу CLTC.