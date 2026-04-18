Тюнер Mugen доработал электрокар

Тюнер Mugen превратил Honda Super-One в ретро-гоночный электромобиль. Растущий спрос на ретро-электромобили вдохновил Honda на создание Super-One, который явно отсылает к озорному City Turbo II из 80-х. Базовый автомобиль уже имеет спортивный облик, однако тюнер Mugen решил усилить впечатление: он оснастил машину более агрессивным обвесом, модернизировал интерьер и добавил пакет высокопроизводительных амортизаторов, чтобы подчеркнуть внешность.

Экстерьер Super-One получил явный автоспортивный акцент. Тюнер установил спереди чёрный спойлер и вентилируемый капот, а настоящая изюминка - вентилируемые расширители крыльев, которые появились поверх уже расширенных колёсных арок. Дополняют образ карбоновые накладки на зеркала, более глубокие боковые юбки и набор 16-дюймовых кованых пятиспицевых дисков. Корму украсил массивный спойлер на крыше и более острые элементы заднего бампера.

Кроме того, в салоне передние кресла заменили на полуковшеобразные Recaro, подчеркивая трековый характер автомобиля. Дополнительно предлагаются специальные коврики для пола и багажника, защитные накладки на пороги и двери с логотипом Mugen (такой же есть и на ободе двухспицевого руля). В числе других аксессуаров - водоотталкивающие зеркала и дефлекторы на окнах.

Под капотом Mugen установил амортизаторы Performance Dampers, созданные совместно с Yamaha. Они улучшают управляемость и снижают вибрации. Кроме того, Super-One получил более агрессивные настройки шасси, чем N-One e: заниженную подвеску и расширенную колею.