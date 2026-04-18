Kia Carnival и кроссоверы Genesis отзовут

В США Kia Carnival отзовут из-за утечки бензина и риска пожара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, неисправность затронула 235,7 тыс. минивэнов Kia Carnival, а также седанов Genesis G80 и G90, кроссоверов GV70 и GV80.

Причина - потенциальная утечка топлива в месте соединения трубки высокого давления с топливной рампой. Утечка топлива, находящегося под высоким давлением, несет потенциальную угрозу пожара.

Под отзыв, объявленный в США, попадает 141 тыс. минивэнов Carnival 2022−2026 модельных годов. Первые сигналы от владельцев о запахе бензина и следах топлива стали поступать дилерам еще в январе 2025 года, однако долгое время специалистам не удавалось выяснить причину: проверки не показывали отклонений.

Позже инженеры обнаружили ослабленную гайку крепления топливопровода на двух автомобилях с явной течью. Причину этого так и не установили, но с 19 ноября 2024 года на двигателях увеличили момент затяжки топливной трубки. В ходе ремонта дилеры осмотрят и подтянут соединение, а при необходимости заменят трубку.

В случае с Genesis отзыв затронет почти 95 тыс. машин четырех моделей - G80, GV80, GV70, G90. В документах Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) указано, что на этих машинах крепёжные элементы на стыке топливной магистрали и рампы могут со временем ослабевать. Это приводит к утечке и, в худшем случае, возгоранию. Всего на данный момент зарегистрировано 129 жалоб, связанных с возможной течью.