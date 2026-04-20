Китайские марки вынуждают Honda закрывать автозаводы

Honda раздумывает над закрытием двух заводов на территоррии КНР. Компания Honda Motor сократит производство бензиновых автомобилей. В этом году может быть закрыт один, а в следующем - второй конвейер, с которых сходят машины для рынка Поднебесной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники внутри индустрии.

Второй по величине японский автопроизводитель прекратит работу одного из двух заводов по производству бензиновых автомобилей - это совместное предприятие, где вторым участником выступает Guangzhou Automobile Group (GAC). Датой прекращения работы источники называют июнь этого года.

Honda также рассматривает возможность приостановки работы другого предприятия (из шести имеющихся), совместно принадлежащего Honda Motor и Dongfeng Motor Group. Это событие может произойти до конца следующего года.

Издание отмечает, что это событие знаменует собой дальнейшее отступление Honda на одном из ключевых рынков. Причиной такого поведения называется высокая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей.