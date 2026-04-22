Volkswagen покажет четыре новых модели для китайского рынка

Volkswagen представит в Китае бюджетный электрокроссовер Jetta X. Volkswagen Group на предварительном мероприятии в преддверии Пекинского автосалона показала четыре новых модели для китайского рынка.

Среди новинок - электрические кроссоверы VW ID. Aura T6 (совместно с FAW) и VW ID. Unyx 09 (разработан с XPeng), а также серийная версия AUDI E7X от SAIC.

Однако самой интересной с точки зрения цены стал концепт Jetta X Concept - недорогой электрический кроссовер с брутальным дизайном в стиле Dacia.

Ожидается, что серийная версия Jetta X, построенная на китайской платформе Compact Main Platform (CMP), появится у дилеров FAW уже до конца 2026 года.

Главная интрига - предполагаемая цена: менее 100 тыс. юаней. Jetta становится для Volkswagen тем же, чем была Skoda (которая уходит из Китая после падения продаж) - бюджетным брендом с упором на доступность.

К 2028 году Jetta выпустит пять новых моделей, четыре из которых будут электрифицированными. В целом, Volkswagen Group к 2030 году предложит в Китае около 50 электрифицированных моделей, включая 30 полностью электрических, и планирует запустить 20 новых электромобилей уже в 2026 году.