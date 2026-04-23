Topspeed назвал пять мотоциклов, опередивших время

Topspeed назвал пять забытых спортивных мотоциклов, опередивших свое время. В подборку вошли модели от ведущих японских и европейских производителей, каждая из которых представила технологии, ставшие стандартом лишь годы спустя.

Открывает рейтинг BMW HP4 2012 года - первый в мире серийный мотоцикл с полностью адаптивной электронной подвеской Dynamic Damping Control (DDC), которая анализирует манеру езды и состояние дороги в реальном времени. Сегодня такая система является нормой для премиальных супербайков, но BMW внедрила ее раньше всех.

Второе место занимает Ducati Desmosedici RR 2008 года - первый в мире дорожный мотоцикл, созданный как точная копия гоночного аппарата MotoGP. Его 989-кубовый V4 развивал 200 л. с и раскручивался до 14 тыс. об/мин. Всего было выпущено 1500 экземпляров.

Третьим в списке стал Kawasaki Ninja ZX-12R 2000 года - первый в мире серийный мотоцикл с монококовой рамой, которую Ducati сделала популярной только спустя десятилетие. Он также получил небольшие аэродинамические крылья и топливный бак, уходящий под сиденье.

Четвертое место заняла Yamaha YZF-R7 1999 года - вариант для кольцевых гонок. Мотоцикл оснащался 749-кубовым рядным четырехцилиндровым двигателем с пятью клапанами на цилиндр, титановыми шатунами и двумя инжекторами, что позволяло снимать до 160 л. с. Подвеска Ohlins и алюминиевая рама Deltabox делали его настоящим инструментом для трека.

Замыкает пятерку легендарная Honda NR750 1992 года - самый безумный проект компании с овальными поршнями, первой в мире серийной электронной системой впрыска топлива, 45-мм перевернутой вилкой, карбоновым обвесом и магниевыми колесами. Эта модель стала технической вершиной компании, которую больше никто не повторял.