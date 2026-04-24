В Китае Volkswagen признали брендом для немолодых людей

Глава Volkswagen в Китае назвал свой бренд выбором для немолодых людей. По словам топ-менеджера Роберта Чицеке, в глазах молодежи немецкий бренд уже превратился в "выбор родителей".

Это заявление прозвучало на фоне резкого изменения рыночной ситуации: в 2024 году китайский BYD сместил Volkswagen с первого места по продажам, а в 2025 году немецкий автогигант опустился уже на третью строчку, пропустив вперед Geely.

Чицеке подчеркнул, что китайский рынок из двигателя роста превратился для немецких автопроизводителей в арену жесткой конкуренции, и масштаб этих перемен превзошел все ожидания. В качестве контраста приводится история первого участия Volkswagen в автосалоне в Шанхае в 1985 году, когда китайские посетители восхищались даже качеством бумаги и печати рекламных брошюр.

Сегодня же, по словам главы Volkswagen China, такие традиционные преимущества бренда, как безопасность, надежность и качество, все еще остаются сильными сторонами, но при этом "этот образ стал в определенной степени обузой".

Чтобы исправить ситуацию, руководство Volkswagen планирует выпустить в Китае в этом году 20 моделей новых энергетических автомобилей (NEV), включая чистые электромобили, гибриды (PHEV) и автомобили с увеличенным запасом хода (EREV).